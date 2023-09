Wetter Sonntag und Montag noch Hitze in NRW: Danach etwas Abkühlung Von dpa | 09.09.2023, 11:55 Uhr | Update vor 7 Min. Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Den Menschen in Nordrhein-Westfalen stehen noch zwei heiße Spätsommertage bevor, dann gibt es etwas Abkühlung. Am Sonntag und Montag werden Sonne und Temperaturen von teils mehr als 30 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Dienstag wird es dann zunehmend bewölkt, die Temperaturen sinken der Prognose zufolge ab: Am Dienstag werden 24 bis 27 Grad, am Mittwoch um die 22 Grad erwartet. An beiden Tagen kann es Schauer und Gewitter geben.