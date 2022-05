Ein Rapsfeld blüht hinter der St. Agnes-Kirche in Bleibuir (Kreis Mechernich). Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg DWD Sonniges und warmes Wetter in NRW erwartet: Bis zu 26 Grad Von dpa | 09.05.2022, 07:13 Uhr

Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht ein sonniger Wochenstart bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Montag bei einer leichten Brise bis zu 26 Grad warm werden. In Hochlagen werden um die 21 Grad erwartet.