Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild
Wetter Sonnenschein und hohe Temperaturen in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 11.08.2022, 10:40 Uhr

In Nordrhein-Westfalen bleibt es weiterhin heiß. Am Donnerstag wird es bei Temperaturen von 30 bis 34 Grad Celsius sonnig mit nur wenigen Quellwolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auf dem Kahlen Asten sollen es indes 26 bis 28 Grad werden. Es weht laut DWD ein meist schwacher, zuweilen mäßiger Wind; regnen soll es nicht. In der Nacht zu Freitag ist der Himmel klar oder nur gering bewölkt.