Wetter Sonnenschein am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen erwartet die Menschen am Wochenende Sonnenschein. Am Freitag sei es heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 22 bis 25 Grad, in Hochlagen bei 18 bis 22 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.