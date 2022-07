Eine Frau hält ihren eingeklappten Regenschirm in der Hand. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Wetter Sonne, Wolken und Schauer in NRW Von dpa | 03.07.2022, 11:46 Uhr

In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter zunächst freundlich und wird zu Beginn der Woche zunehmend wechselhaft. Für Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen laut Prognose einen Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf zwölf bis neun Grad, in der Eifel örtlich auf sechs Grad.