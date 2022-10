Herbstwetter Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonne, Wolken und Regen in NRW: Bis zu 23 Grad am Montag Von dpa | 16.10.2022, 10:57 Uhr

Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu Beginn der Woche. Nach einem weitestgehend trockenen Sonntag mit vielfach sonnigen Abschnitten ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen in der Nacht zum Montag landesweit Regenschauer auf. Am Montagvormittag ist es den Prognosen zufolge dann zunächst überwiegend heiter bis wolkig. Dabei können die Temperaturen auf für diese Jahreszeit eher ungewöhnliche 23 Grad Celsius steigen.