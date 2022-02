Sonniges Wetter FOTO: Markus Scholz Nordrhein-westfalen „Sonne von früh bis spät“ am Rosenmontag: Frostige Nächte Von dpa | 27.02.2022, 12:54 Uhr | Update vor 37 Min.

Zu Beginn der Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf blauen Himmel und Sonnenschein freuen. „Am Rosenmontag gibt es Sonne von früh bis spät“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Mit Temperaturen von elf bis zwölf Grad wird es außerdem sehr mild.“ In den kommenden Nächten könnten die Temperaturen allerdings insbesondere im Bergland unter Null fallen. Auf den Straßen könne es vereinzelt glatt werden.