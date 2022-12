Winterwetter in NRW Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Winterwetter Sonne und frostige Temperaturen am Wochenende in NRW Von dpa | 16.12.2022, 08:19 Uhr

Auch das Wochenende bleibt in Nordrhein-Westfalen frostig kalt. Dazu sei Wintersonne zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen.