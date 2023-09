Wetter Sonne in Nordrhein-Westfalen von früh bis spät Von dpa | 06.09.2023, 07:33 Uhr | Update vor 2 Std. Sonniges Wetter Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down

Sonnenschein von morgens bis abends und hochsommerliche Temperaturen dürften in Nordrhein-Westfalen die nächsten Tage für volle Eiscafés und Freibäder sorgen. Von Mittwoch bis Freitag ist erneut mit Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Sogar auf dem Kahlen Asten wird es noch 26 Grad warm. Regen ist nicht in Sicht. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist klar und niederschlagsfrei, wobei es mit Temperaturen von 17 bis 12 Grad schon etwas frischer wird. Stellenweise können sich Dunst- und Nebelfelder bilden.