Wettervorhersage Sommerwetter zum Wochenstart in NRW: Ab Mittwoch wechselhaft Von dpa | 04.07.2022, 08:58 Uhr

Zum Start der neuen Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen freuen. Am Montag sei es überwiegend heiter und trocken, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Lediglich am Niederrhein gebe es ein geringes Schauerrisiko - bei Temperaturen von maximal 23 bis 26 Grad. Auch am Dienstag bleibe es freundlich und in den meisten Gebieten niederschlagsfrei.