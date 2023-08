Wetter Sommerlicher Mittwoch in NRW: Danach Schauer und Gewitter Von dpa | 23.08.2023, 07:10 Uhr | Update vor 41 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

In Nordrhein-Westfalen bleibt es zunächst sommerlich. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen bei Temperaturen bis 29 Grad heiteres Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Norden des Bundeslandes startet der Tag zunächst wolkig, ehe sich auch dort die Sonne zeigt. Die Nacht zum Donnerstag bringt Abkühlung auf 16 bis 13 Grad.