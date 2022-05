Eine Fahrradfahrerin fährt an einem Rapsfeld entlang. Foto: Melissa Erichsen/dpa/Symbolbild FOTO: Melissa Erichsen Wetter Sommerliche Temperaturen für NRW Von dpa | 10.05.2022, 06:28 Uhr

Zur Wochenmitte hin wird es in Nordrhein-Westfalen sehr warm und trocken. Am Dienstagnachmittag sei bereits mit Temperaturen von 25 bis 28 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Hochsauerland werden immerhin noch 22 Grad erreicht. Es bleibt meist trocken, nur im Nordwesten kann es leicht regnen und im Bergland windig werden. In der Nacht zum Mittwoch ziehen laut DWD vor allem im Norden Wolken auf, während es im Süden klar und trocken bleibt. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis 10 Grad, in der Eifel geht es bis auf 8 Grad runter.