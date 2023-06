Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sommerhitze am Wochenende in NRW erwartet Von dpa | 09.06.2023, 16:46 Uhr

Auf Nordrhein-Westfalen kommt jetzt die Sommerhitze zu: Zum ersten Mal in diesem Jahr knackt das Land an diesem Wochenende voraussichtlich die 30-Grad-Marke. Während am Freitag vielerorts bereits an den 30 Grad gekratzt wurde, soll es am Samstag und Sonntag noch einen Tick wärmer werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.