Von dpa | 04.08.2022, 08:03 Uhr

Nach hochsommerlichen Temperaturen in den letzten Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstag auf Hitzegewitter einstellen. Am Morgen bleibt es noch überwiegend sonnig und trocken, bevor ab dem Nachmittag erste Gewitter über das Land ziehen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hierbei könnte es laut DWD lokal zu Starkregen, Hagel und heftigen Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 33 und 36 Grad, im höheren Bergland bei 30 Grad. In der Nacht soll es gewittern und teils regnen. Mitunter ist auch Starkregen möglich.