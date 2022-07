Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wetter Sommer kehrt am Wochenende nach Nordrhein-Westfalen zurück Von dpa | 15.07.2022, 09:16 Uhr

Nach kühleren Tagen wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen langsam wieder sommerlich. Am Freitag bleibt es zunächst noch überwiegend wolkig. Im Norden kann es zu einzelnen, meistens leichten Regenschauern kommen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen sollen bei einer leichten Brise auf 21 bis 23 Grad steigen. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen laut DWD wieder auf Tiefstwerte von 12 Grad.