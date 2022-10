Mevlüde Genc Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft „Vorbild der Versöhnung“: Mevlüde Genç mit 79 gestorben Von dpa | 30.10.2022, 15:39 Uhr

Rechtsextreme werfen in der Nacht des 29. Mai 1993 Brandsätze in das Haus von Familie Genç in Solingen. Fünf Familienmitglieder sterben. Mevlüde Genç ruft schon kurz danach zu Versöhnung auf. Nun ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben. Viele Politiker würdigen sie.