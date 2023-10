Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte am Samstag nach den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel auf Weisung des Innenministeriums den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Demnach seien die zuständigen Polizeidienststellen angewiesen worden, unter anderem an Synagogen die Präsenz zu verstärken.