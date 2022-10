Bundeswehrsoldat Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Bundeswehr Soldat bestreitet Vorwurf der Vergewaltigung in Afghanistan Von dpa | 25.10.2022, 11:24 Uhr

Ein 36 Jahre alter Bundeswehrsoldat aus Dormagen hat in einem Prozess bestritten, beim Auslandseinsatz in Afghanistan eine Kollegin vergewaltigt zu haben. Zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht in Kempten sagte der Angeklagte am Dienstag aus, dass der Sex mit der Bundeswehr-Soldatin einvernehmlich gewesen sei. Die Frau habe ihn sogar dazu animiert.