Solarboom in NRW: 2022 wurden Anlagen mit 913 MW errichtet Von dpa | 14.02.2023, 10:17 Uhr

Im vergangenen Jahr führte die Energiekrise zu einem „Solarboom“ in ganz Deutschland - auch in NRW. Das ist noch längst nicht genug, sagt die Erneuerbaren-Branche und fordert mehr als doppelt so viel Neubau pro Jahr. Die Klimaziele würden sonst nicht erreicht.