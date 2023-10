Verkehrsunfall Sohn und Vater nach Unfall weiter in Klinik Von dpa | 04.10.2023, 12:58 Uhr | Update vor 16 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Vater und sein zwölf Jahre alter Sohn sind nach einem schweren Autounfall im Weimarer Land weiter im Krankenhaus in Behandlung. Das teilte die Polizei auf Anfrage am Mittwoch mit. Die 49 Jahre alte Mutter und Beifahrerin war bei dem Unfall am Dienstag in der Ortslage Oberroßla gestorben. Die Familie aus Nordrhein-Westfalen sei mit dem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Das Auto sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.