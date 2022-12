Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Herford Sohn soll Eltern angegriffen haben: Mordkommission ermittelt Von dpa | 01.12.2022, 09:04 Uhr

Ein 33-Jähriger soll in Rödinghausen (Kreis Herford) seine Eltern angegriffen und mit einem Werkzeug verletzt haben. Der Vater habe bei dem Angriff am Mittwochabend leichte und die Mutter schwere Verletzungen erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Mutter sei ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.