Söder betonte den „sehr guten Kontakt miteinander“ und bedankte sich für Wüsts Unterstützung im Wahlkampf. Der Unionspolitiker soll am Abend beim Wahlkampfabschluss der CSU in München sprechen. „Bayern ist ein stark regiertes Land und das hat auch mit damit zu tun, dass in Bayern die CSU lange regiert, und dass Markus Söder Ministerpräsident ist“, sagte Wüst in Nürnberg. Ein gutes Abschneiden der CSU bezeichnete Wüst als „wichtig für Deutschland“, damit es vorangehe und damit der Ampelstreit und die Lähmung bei wichtigen Themen aufhöre. „Es braucht eine starke Stimme Bayerns im Bund, eine starke Stimme Bayerns in Berlin, um da Ruhe ins Chaos zu bringen.“ Am Sonntag wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.