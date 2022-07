Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Ministerpräsidenten Söder und Wüst sprechen am Gillamoos: Hofreiter bei Grünen Von dpa | 29.07.2022, 11:53 Uhr | Update vor 40 Min.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) sind die Hauptredner der CSU auf dem Gillamoos Anfang September. „Wir haben dieses Jahr doppelte Power bei uns“, sagte Organisator und CSU-Kreischef Martin Neumeyer am Freitag in Abensberg. Mit mehr als 31 Millionen Einwohnern in beiden Bundesländern verträten Wüst und Söder rund 37,5 Prozent der deutschen Bevölkerung.