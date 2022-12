Ein Skifahrer fährt die Piste hinab Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Skigebiete im Sauerland rechnen mit kleinem Besucheransturm Von dpa | 26.12.2022, 01:49 Uhr

Die Geschenke sind ausgepackt, der Weihnachtsbraten hat geschmeckt - aber am 2. Weihnachtstag haben viele erstmal genug von Familienfeiern. In den Wintersportgebieten im Sauerland wird es dann traditionell voll. Wenn es in diesem Jahr nur nicht so mild wäre.