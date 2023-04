Kraftwerk-Silo Foto: Alex Talash/dpa up-down up-down Feuerwehr Silo eines Kraftwerks brennt: Einsatz dauert eine Woche Von dpa | 24.04.2023, 09:42 Uhr

Der Brand eines Kraftwerk-Silos in Hagen wird die Feuerwehr noch tagelang beschäftigen. Von den 7000 Kubikmetern Holzmaterial, das in dem Silo war und am Sonntagmorgen Feuer fing, seien inzwischen 800 Kubikmeter mit einem Schaufelwagen rausgeholt und draußen gelöscht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Montagmorgen in Hagen. Alles in allem sei das Material, das man noch brennend bewegen müsse, 2000 Tonnen schwer.