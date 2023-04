Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Silo-Brand in Hagener Kraftwerk: Löscharbeiten dauern an Von dpa | 27.04.2023, 12:18 Uhr

Auch vier Tage nach dem Ausbruch eines Brandes im Silo eines Kraftwerks in Hagen sind weiter 15 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehr versuche aktuell, die Temperatur in dem Silo zu senken, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Der Brand werde mit Schaum bekämpft. Arbeitskräfte der Feuerwehr sollen demnach mindestens bis zum Anfang der nächsten Woche im Einsatz sein.