Musik Siegel-Musical „'N bisschen Frieden": Vorstellungen abgesagt Von dpa | 26.10.2022, 11:43 Uhr

Nur sechs Tage nach der Weltpremiere mit viel Prominenz kommt schon das vorläufige Aus für das neue Ralph-Siegel-Musical „'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer“ in Duisburg. Der Ticketverkauf lief nach gerade einmal einer Handvoll Aufführungen so schleppend, dass alle noch geplanten Vorstellungen im Oktober und November im Theater am Marientor abgesagt wurden. Die 15 Vorstellungen im Dezember rund um Weihnachten sollen jedoch wie vorgesehen stattfinden.