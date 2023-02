Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Siebenjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt Von dpa | 17.02.2023, 12:15 Uhr

Ein Siebenjähriger ist in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe mit einem Gleichaltrigen die Straße überqueren wollen und sei zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 38 Jahre alter Autofahrer habe eine Vollbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht mehr verhindern können. Der Junge kam nach dem Unfall am Donnerstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.