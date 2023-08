Siegburg Siebenjähriger aus Kinderheim vermisst Von dpa | 20.08.2023, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Siebenjähriger aus einem Kinderheim in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) wird vermisst. Bislang seien alle Such- und Fahndungsmaßnahmen nach dem seit Samstagabend verschwundenen Jungen erfolglos, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. „Eventuell befindet sich das Kind in der Obhut seiner Mutter, die jedoch nicht sorgeberechtigt ist“, wie die Beamten mitteilten.