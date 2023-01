Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Viersen Sieben Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 22.01.2023, 13:54 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Nettetal (Kreis Viersen) sind sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache im Schlafzimmer der Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Sieben der insgesamt zehn Bewohner des Hauses seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Bis auf die Brandwohnung sind die übrigen vier Wohnungen den Angaben zufolge aber weiter bewohnbar.