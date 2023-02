Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Sieben Jahre Haft für Messerattacke auf Hausmeister Von dpa | 24.02.2023, 13:49 Uhr

Weil er versucht hat, einen Hausmeister zu erstechen, ist ein 46-Jähriger in Düsseldorf zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn am Freitag wegen versuchten Totschlags schuldig. Außerdem solle er nach eineinhalb Jahren Gefängnis in eine Entzugsklinik, ordnete das Gericht an.