Wetter Sieben Hitzetage am Stück: September-Rekord an NRW-Stationen Von dpa | 11.09.2023, 14:18 Uhr | Update vor 7 Min.

Die vergangenen heißen Septembertage haben an einigen Orten in Nordrhein-Westfalen laut dem Deutschen Wetterdienst für einen Hitzerekord in dem Monat gesorgt. An den Stationen Bochum und Weilerswist-Lommersum sei mit dem Montag der siebte heiße Tag mit mehr als 30 Grad hintereinander erreicht, sagte Thomas Kesseler-Lauterkorn, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).