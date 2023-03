Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesverfassungsgericht Sicherungsverwahrter klagt erfolgreich gegen Fesseln Von dpa | 01.03.2023, 11:31 Uhr

Ein Sicherungsverwahrter aus Nordrhein-Westfalen, der bei einem viertägigen Krankenhausaufenthalt nahezu ununterbrochen gefesselt war, hat sich dagegen erfolgreich in Karlsruhe gewehrt. Seine Verfassungsbeschwerde sei offensichtlich begründet, teilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch mit. Der Mann sei in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt worden. (Az. 2 BvR 1719/21)