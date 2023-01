S-Bahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Sicherheitsexperte fordert mehr Schutz für Bahn-Stellwerke Von dpa | 31.01.2023, 08:23 Uhr

Nach erneuten Manipulationen an Bahn-Stellwerken fordert der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur bessere Sicherheitsvorkehrungen. Es dürfe nicht länger hingenommen werden, dass in teilweise sehr alte Stellwerkhäuser einfach eingedrungen werden könne, sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Holger Berens, am Dienstag im „Morgenecho“ von WDR 5.