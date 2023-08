Hagen Sexueller Missbrauch im Pflegeheim: Mindestens 14 Opfer Von dpa | 04.08.2023, 13:09 Uhr | Update vor 35 Min. Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Fall der sexuellen Übergriffe in einem Heim in Ennepetal sollen mindestens 14 demenzkranke Menschen missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst neun Bewohnerinnen zweifelsfrei identifiziert, denen eine 51-jährige Pflegekraft seit 2021 mutmaßlich schwere sexuelle Gewalt angetan habe. Es sei nun von fünf weiteren Missbrauchsopfern auszugehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.