Sexualisierte Gewalt: Bistum bittet um Hinweise Von dpa | 25.05.2023, 14:28 Uhr

Im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt hat das Bistum Aachen die Namen von zwei verstorbenen katholischen Priestern veröffentlicht. Betroffene und Zeitzeugen könnten sich an eine Hotline wenden oder ein Online-Formular nutzen, teilte das Bistum am Donnerstag in Aachen per öffentlichem Aufruf mit. Die beiden Pfarrer waren zu Lebzeiten wegen sexualisierter Gewalt aufgefallen. Über die namentliche Nennung könnten sich Betroffene aufgerufen fühlen und Gelegenheit bekommen, sich zu melden, erklärte das Bistum.