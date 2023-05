Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Serie von Sexualdelikten in Köln: Jugendlicher in U-Haft Von dpa | 02.05.2023, 16:12 Uhr

Ein 15-Jähriger sitzt nach einer Reihe von mutmaßlichen Sexualdelikten im Kölner Norden in den vergangenen Monaten in Untersuchungshaft. Er soll immer wieder Joggerinnen und Spaziergängerinnen von hinten umklammert und gegen ihren Willen unsittlich berührt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche werde mit mindestens zehn Taten in Verbindung gebracht.