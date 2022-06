ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch Kriminalität Seniorin wirft für Betrüger Geldumschläge aus dem Fenster Von dpa | 03.06.2022, 12:54 Uhr

Ein falscher Polizist hat eine 88-Jährige in Krefeld dazu gebracht, ihm einen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Küchenfenster zu werfen. Der falsche Beamte rief die Seniorin am Donnerstag an und behauptete, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die 88-Jährige könne aber noch verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, wenn sie der Polizei einen fünfstelligen Geldbetrag übergebe.