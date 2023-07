Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Seniorin verliert sechsstellige Summe nach Betrugsanrufen Von dpa | 24.07.2023, 12:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine 89-Jährige in Aachen hat nach einem Telefonbetrug eine sechsstellige Geldsumme verloren. Die Seniorin sei von einem Mann angerufen worden, der ihr eine erfundene Geschichte über einen schweren Unfall ihrer Schwester und eine fällige Kaution erzählt habe, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe die Frau am Donnerstag eine hohe Geldsumme aus ihrem Bankschließfach geholt und es nahe ihrer Wohnanschrift einem Unbekannten übergeben.