Feuerwehreinsatz Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand in Düsseldorf Von dpa | 10.08.2023, 13:24 Uhr | Update vor 1 Std. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Eine Seniorin ist am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Düsseldorf ums Leben gekommen. Die 88 Jahre alte Frau sei die Bewohnerin der Brandwohnung im Erdgeschoss, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer hätten außerdem ein Kind und dessen Mutter im zweiten Stock eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war demnach am späten Donnerstagvormittag in dem Haus im Stadtteil Mörsenbroich ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.