Köln Seniorin stirbt bei Unfall mit Lastwagen Von dpa | 17.03.2023, 13:15 Uhr

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Köln-Mülheim von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Die Seniorin habe am Freitagmorgen eine Straße überqueren wollen, als der 43 Jahre alte Laster-Fahrer zum Linksabbiegen anfuhr, teilte die Polizei mit. Dabei wurde die 86-Jährige erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Nähere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.