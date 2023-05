Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Seniorin missachtet Vorfahrt: Fünf Verletzte Von dpa | 14.05.2023, 14:23 Uhr

Fünf Menschen - unter ihnen drei Kinder - sind bei einer Kollision in Meschede (Hochsauerlandkreis) leicht verletzt worden. Eine 84-Jährige habe am Samstag auf die L743 abbiegen wollen und dabei nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte 38-Jährige übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Wagen der 38-Jährigen saßen nach Angaben eines Sprechers der Polizei insgesamt fünf Menschen - darunter ein zwölfjähriges Mädchen sowie ein zehnjähriger und ein neunjähriger Junge. Alle fünf habe man in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Die Autos seien abgeschleppt worden.