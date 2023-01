Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsministerium Senioren sind oft Hauptverursacher von Verkehrsunfällen Von dpa | 05.01.2023, 14:14 Uhr

Rund 38.600 Senioren über 60 Jahren sind in den Jahren 2020 bis 2022 in Nordrhein-Westfalen als Hauptverursacher von Verkehrsunfällen erfasst worden - 560 von ihnen waren sogar schon in der Altersgruppe 90 bis 100 Jahre. Allein im vergangenen Jahr waren 177 Hochbetagte dieser Altersgruppe Hauptunfallverursacher. Das geht aus einer am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort des NRW-Verkehrsministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor.