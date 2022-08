Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Senioren-Paar nachts im Schlafzimmer ausgeraubt: Fahndung Von dpa | 31.08.2022, 13:28 Uhr

Nach einem brutalen Raubüberfall auf ein Senioren-Ehepaar in Bergheim westlich von Köln fahndet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis nach vier unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zum Mittwoch in das Haus des 81 Jahre alten Mannes und seiner 80-jährigen Ehefrau eingebrochen sein und das Rentner-Paar im Schlafzimmer beraubt haben. Zeugen hätten Hinweise auf ein silbernes mutmaßliches Fluchtfahrzeug mit Fließheck gegeben, teilte die Polizei mit. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen.