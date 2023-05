Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Krefeld Senior prallt gegen Auto und stirbt Von dpa | 15.05.2023, 21:42 Uhr

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Krefeld gestorben. Der Mann sei vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Abbiegen von der Straße abgekommen und gegen ein parkendes Auto geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach begannen Zeugen umgehend mit der Reanimation des Mannes. Trotz der Bemühungen habe der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Welche Art von medizinischem Notfall genau zu dem Unfall führte, war zunächst unklar.