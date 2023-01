Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Senior nach Sturz von Bus angefahren und tödlich verletzt Von dpa | 14.01.2023, 15:27 Uhr

Ein 84 Jahre alter Mann ist in Lüdenscheid im Sauerland hinter einem Bus gestürzt, von dem Fahrzeug angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache direkt hinter einem Bus an der Haltestelle auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Die 42 Jahre alte Busfahrerin habe dann, nach ihren Angaben wegen einer ungünstigen Parksituation, den Bus ein Stück zurückgesetzt. Dabei erfasste das Fahrzeug den 84-Jährigen. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, der Bus wurde sichergestellt.