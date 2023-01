Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Senior fährt in Schaufenster Von dpa | 20.01.2023, 21:30 Uhr

Ein 84 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Gevelsberg in ein Schaufenster gefahren und hat die Glasfassade beschädigt. Nach Auskunft der Polizei wurde der Senior dabei nicht verletzt. Am Kiosk entstand ein Schaden von 2000 Euro, am Fahrzeug des Mannes waren es 4000 Euro. Ein Polizeisprecher konnte am Abend noch keine Ursache für den Unfall nennen. Ein Abschleppunternehmer zog das Fahrzeug aus dem Geschäft und schleppte es ab.