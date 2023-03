Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Senior bückt sich an Tankstelle nach Geldstück: Angefahren Von dpa | 12.03.2023, 09:16 Uhr

Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat an einer Tankstelle in Möhnesee (Kreis Soest) beim Zurücksetzen seines Wagens einen 82-Jährigen erfasst. Der Senior geriet bis zur Hüfte unter das Auto, erlitt nach den Angaben der Polizei vom Sonntag aber nur leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 82-Jährige am Samstag nach einem Geldstück gebückt und der 30-Jährige hatte ihn dann beim Zurücksetzen nicht bemerkt. Der Autofahrer stand nach den Angaben unter Drogeneinfluss und konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.