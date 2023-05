Seltene Nager Foto: Werner Scheurer/Zoo Köln/dpa up-down up-down Freizeit Seltene Nager: Azara-Agutis neu im Kölner Zoo Von dpa | 04.05.2023, 16:42 Uhr

Die Kapuziner-Affen im Kölner Zoo sind nicht weiter allein: Sie bilden ab sofort eine Wohngemeinschaft mit zwei Azara-Agutis, einer bedrohten Nagetierart aus Südamerika. Die Neuzugänge, ein Weibchen und ein Männchen, sind beide etwa ein Jahr alt. Sie kommen aus den Zoos in Landau und Karlsruhe, wie der Kölner Zoo am Donnerstag mitteilte. Zusammen leben die Tiere mit den Gelbbrustkapuziner-Affen im „Kleinen Südamerikahaus“ und sind für die Zoobesucher von jetzt an zu sehen.