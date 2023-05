"Bordeaux-Brief" - Blaue und Rote Mauritius Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Messe Seltene Mauritius-Briefmarken bei Messe in Essen Von dpa | 25.05.2023, 06:37 Uhr

Einer der berühmtesten Briefe der Welt ist von Donnerstag an bei der Internationalen Briefmarkenmesse in Essen zu sehen. Der sogenannte Bordeaux-Brief ist der einzige erhaltene Umschlag, auf dem sowohl eine Rote als auch eine Blaue Mauritius klebt. Bei einer Briefmarken-Auktion in Zürich war der Brief 1993 für fünf Millionen Schweizer Franken gehandelt worden. Inzwischen wird sein Wert noch deutlich höher geschätzt.